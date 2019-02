Hoogleraren over situatie in Eefde: ‘Rioolslib is ongevaarlijk’

Bezorgde bewoners van het buitengebied van Eefde-West wijzen naar industrieterrein De Mars in Zutphen als mogelijke boosdoener voor veel kankergevallen in hun omgeving. Specifiek wijzen ze naar slibverwerker GMB. Die haalt vocht uit rioolslib en stoot dat als condens via een hoge schoorsteen uit in de omgeving. Inwoners klagen over een penetrante stank en vrezen dat de lucht schadelijk is voor hun gezondheid.