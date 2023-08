Hoop gloort voor Joppekerk: partijen zien brood in transformatie van gebedshuis tot ‘horecatempel’

foto's | MET POLL Streetart is geen vandalisme meer: 'Komende jaren steeds meer gevels beschil­derd’

Graffitispuiters die in het holst van de nacht illegale muurschilderingen aanbrengen op gevels in schimmige steegjes. Jarenlang werd streetart gezien als vandalisme. Die tijd is voorbij. In steden als Deventer en Zwolle maken murals een razendsnelle opmars. ,,Een stad zonder streetart is een dode stad.”