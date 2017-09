Horecaplein Almen in het verschiet

In Almen zien de meesten een horecagelegenheid in de kazerne wel zitten, al moet het vooral niet te gek worden. ,,Meerdere horecagelegenheden kunnen elkaar versterken en de levendigheid op het dorpsplein vergroten. Al moet het niet teveel van hetzelfde zijn”, meent Pien Pon. ,En de kleinschalige sfeer willen we graag bewaren, dat is ook de charme van Almen.” De Almense is initiatiefnemer van museum Staal, dat in december haar deuren opent. De verwachting is dat het aan dichter en landbouwkundige A.C.W. Staring gewijde museum meer bezoekers naar Almen trekt en dus ook voor ondernemers een gunstig effect heeft. Pon: ,,Maar hoeveel bezoekers het worden, daar hebben we zelf ook geen flauw idee van.”

Zelf begint het museum bewust niet met een horecavoorziening, ,,omdat we aan de theetuin van de Hoofdige Boer grenzen. In dat opzicht is Almen wel te klein. Maar een beetje meer keuze is denk ik alleen maar goed, in Zutphen komen mensen ook terug omdat ze wat te kiezen hebben.” Ook eigenaar Robert Rexwinkel van de naburige pizzeria Da Nonna Pippina ziet horeca in de brandweerkazerne wel zitten. ,,Je gaat als het ware een horecaplein creëren, da’s toch mooi? Maar we gaan er vanuit dat het geen Italiaanse horeca zal zijn, als dat wel het geval is zullen we er alles aan doen om dat te voorkomen.” Ook Rexwinkel houdt rekening met een positief Staal-effect op de levendigheid in het Almense centrum. ,,We zitten hier al zeventien jaar en zijn druk zat, maar het zal ongetwijfeld wat drukker worden. Stiekem gaan we er wel vanuit dat we er wat van mee gaan pakken.”