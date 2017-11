Hotel in Epse kan toch

Over de bouw van een hotel op de locatie van het verpauperde café-restaurant De Smid aan de Deventerweg in Epse wordt al jaren gesproken. Ontwikkelaar Castella Vastgoed heeft een plan gemaakt voor een hotel met circa zestig kamers, twintig zogeheten lofts, congresruimte en een restaurant. Daarnaast zijn er kleinschalige sport-, spa- en wellnessfaciliteiten in het plan opgenomen.