Hulp in Lochem gebundeld op één plek

Dat voorstel legt het college van burgemeester en wethouders althans voor aan de gemeenteraad. Nu zijn er drie verschillende loketten waar mensen kunnen aankloppen voor hulp: het Zorgloket, Centrum voor Jeugd en Gezin en het Gebiedsteam Lochem. Dat is in de praktijk niet altijd even logisch en duidelijk voor mensen die hulp nodig hebben. De werkwijze verschilt bijvoorbeeld. Bovendien kunnen inwoners te maken krijgen met verschillende hulpverleners.

Ondersteuning

Om dat allemaal beter te stroomlijnen, komt er één loket waar inwoners terecht kunnen met vragen over bijvoorbeeld zorg, jeugd of inkomensondersteuning: 't Baken. Het is voor inwoners duidelijker als er één plek is waar zij terecht kunnen met hun vragen en waar ook gekeken wordt of er misschien meer speelt waar zij hulp bij nodig hebben, geeft wethouder Trix van der Linden (D66) in een toelichting aan. 't Baken, krijgt twee locaties. Eén in Gorssel en één in Lochem. ’t Baken is er voor mensen van alle leeftijden.