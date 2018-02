Hulpbehoevende cliënt in Lochem mag rolstoel zelf kiezen

Over Welzorg, de huidige leverancier van hulpmiddelen zoals rolstoelen en scootmobiels en woningaanpassingen, zijn al langer klachten. Klanten zeggen dat ze slecht of niet snel genoeg geholpen worden, vooral als er reparaties nodig zijn. Bovendienst werd dikwijls te laat of niet geleverd. Lochem, Zutphen en Brummen besloten daarom vorig jaar om samen met zes andere gemeenten in deze regio op zoek te gaan naar een andere aanbieder. Uitgangspunt is nu om niet één maar drie aanbieders te contracteren. Idee is dat die bedrijven door onderlinge concurrentie hun uiterste best gaan doen. Bovendien is er een vangnet als een van de aanbieders in gebreke blijft. Daarmee wordt onder meer tegemoet gekomen aan een wens van belangenbehartigers van cliënten.