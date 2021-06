Huurdersverening Bloemenkamp stapt op: ‘geen vertrouwen in voldoende vervangende huurwoningen’

VIDEO Historisch Genoot­schap Lochem zit met de handen in het haar over meest bijzondere stuk uit de collectie: ‘Wie weet meer over ons pronkstuk?’

27 mei Het is hét pronkstuk van het Historisch Genootschap van Lochem, Laren en Barchem: een voetblok genaamd ‘De Romeinse Stok’ waarin mensen gevangen werden gezet in de oude gevangenis De Blauwe Toren in Lochem. Tenminste dat denken ze, want de exacte functie is niet bekend. Het Genootschap staat dan ook voor een raadsel: waarom heet het de Romeinse Stok en hoe werd het precies gebruikt?