Ieder huishouden krijgt papiercontainer in Lochem

Ieder huishouden in de gemeente Lochem kan de beschikking krijgen over een papiercontainer. Dat moet er toe leiden dat papier beter wordt gescheiden van restafval.

Nu is papierinzameling in de gemeente Lochem niet eenduidig georganiseerd. In sommige delen hebben inwoners al een papiercontainer, die wordt geleegd door afvalinzamelaar Circulus Berkel. In andere delen zijn scholen en verenigingen daarvoor verantwoordelijk. Zij gebruiken de opbrengst van papier om hun kas te spekken.

Scholen

De afgelopen tijd heeft gemeente gesprekken gevoerd met inzamelaars. De gemeente wil namelijk dat papier beter wordt gescheiden van restafval. Papier is immers herbruikbaar, terwijl restafval in de verbrandingsoven verdwijnt. Anderzijds is het niet de bedoeling om verenigingen en scholen te beroven van hun inkomstenbron. Uitkomst van de gesprekken is dat alle huishoudens de beschikking kunnen krijgen over een papiercontainer. Vrijwilligers van scholen en verenigingen die dat willen, worden ingezet bij het legen van die containers zodat zij hun inkomstenbron behouden. Vier scholen en een vereniging hebben overigens besloten dit moment aan te grijpen om te stoppen. Inwoners zijn overigens niet verplicht om een papiercontainer te nemen. Dat kan ook naar ondergrondse containers of een milieupark worden gebracht.

Bellen

De wijziging gaat per 1 april in. Dan wordt ook zogeheten inzamelen op maat ingevoerd in het buitengebied. Dat houdt in dat mensen die hun grijze of groene container willen laten legen dat eerst moeten aanmelden bij Circulus Berkel. Dat kan wekelijks digitaal of telefonisch. Dat zorgt er voor dat de vuilniswagen niet meer standaard de hele inzamelroute hoeft te rijden, maar gericht op pad kan naar huishoudens die hun container willen laten legen. Nu rijden vuilniswagens regelmatig op wegen zonder een container aan te treffen. Een geslaagde proef met inzamelen op maat in buurgemeente Bronckhorst is voor Lochem aanleiding om er ook mee aan de slag te gaan.