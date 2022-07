Ieder kind kan eigen hut of kasteel bouwen in Houtdorp Laren

Bouwen aan middeleeuwse kastelen of futuristische toekomst-woningen en hutten. Het kan allemaal in het Houtdorp Laren. Donderdag 18 en vrijdag 19 augustus is de zesde editie van dit evenement in de Achterhoek. Jongens en meisjes uit groep 4 tot en met groep 8 kunnen daarbij timmeren en hun eigen hut in elkaar zetten. Verder is er ter afsluiting discozwemmen.

Houtdorp is een groot huttenbouwfestijn. De ligweide van het Leussinkbad wordt voor deze gelegenheid omgetoverd tot timmerterrein. Het thema is dit jaar opnieuw: reizen door de tijd. Wie bouwt dus het mooiste middeleeuws kasteel of futuristische toekomst-woning?

Houtdorp is in de laatste week van de zomervakantie: op donderdag 18 augustus van 10.00 tot 15.00 uur en vrijdag 19 augustus van 13.00 tot 18.00 uur, met aansluitend tot 22.00 uur discozwemmen en een feest voor iedereen. Vanaf 17.00 uur zijn ouders, opa’s en oma’s en andere verzorgers en bekenden welkom.

Houtdorp Laren is voor basisscholen uit de hele regio. De afgelopen jaren kwamen deelnemers onder meer uit Laren, Harfsen, Barchem, Bathmen en Lochem. Kosten voor abonnementhouders zijn 12,50 euro per persoon en 17,50 euro voor anderen. Dit is inclusief lunch en fruit op donderdag en een snack én avondeten op vrijdag. Voor gezinnen met een krappe beurs hoeft geldtekort niet in de weg te staan. Stichting Leergeld Lochem helpt de deelnemer graag verder.

Houtdorp is volgens de organisatie ook ‘heel erg leuk’ om als vrijwilliger mee te maken. Opbouwen, afbreken, helpen tijdens de bouwdagen en het eindfeest, iedereen is welkom. Opgave kan via houtdorplaren@leussinkbad.nl.

Discozwemmen

Leussinkbad wordt deze maand ook LeussinkDisco. Op vrijdag 22 juli gaat de muziek van 19.00 tot 22.00 uur een tandje harder. Er is een live-deejay en er staat eten en drinken voor de deelnemers klaar. Discozwemmen is voor kinderen vanaf circa 8 jaar tot en met 17 jaar met minimaal een B-diploma. Aanmelden is niet nodig. Het tonen van het abonnement en 3 euro is wel noodzaak. Zonder abonnement betaalt men 5 euro.