In Almen moet een dure brug speciaal voor boeren komen, want raad ‘wil zich aan afspraak houden’

Twee boeren in Almen kunnen opgelucht ademhalen: een nieuwe oversteek over rivier de Berkel speciaal voor landbouwvoertuigen is vooralsnog geen brug te ver. Een meerderheid van de Lochemse gemeenteraad vindt dat de zogenoemde landbouwbrug er moet komen, omdat jaren geleden een toezegging is gedaan. Dat de brug inmiddels tonnen meer kost, wordt voor lief genomen. ,,We moeten eerder gemaakte afspraken nakomen.”