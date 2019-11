In elk geval komt er één zonnepark van 16 hectare in Barchem

Als het aan ontwikkelaar TPSolar ligt komt er in ieder geval één zonnepark in Barchem. Dat zou dan wel een park van 16 hectare (ongeveer 32 voetbalvelden) worden. Dit is momenteel de maximumgrootte van een zonnepark in de gemeente Lochem. Maar het liefst wil TPSolar dat er meerdere zonneparken komen in en rondom Barchem.

Vlak voor de zomer ontvouwde TPSolar-medewerker Stephan Roijers op het gemeentehuis van Lochem het initiatief om te komen tot meerdere zonneparken in en nabij Barchem.

Renderend

Hij benadrukte toen echter dat het noodzakelijk was om meerdere zonnevelden aan te leggen in en rond Barchem omdat een capaciteit van rond de 30 à 35 hectare nodig is om de boel renderend te krijgen. Er moet namelijk een dure kabel van Barchem richting het onderstation in Borculo getrokken worden. De gemeente Lochem heeft echter bepaald dat een zonnepark op dit moment maximaal 16 hectare groot mag zijn. Daarom zijn er dus meerdere parken nodig om aan de benodigde hectare te komen. Die parken zouden dan allemaal aan elkaar geknoopt worden en op één kabel hun elektriciteit afvoeren naar het elektriciteitsstation in Borculo.

Volop in gesprek

TPSolar-medewerker Roijers zegt dat hij de afgelopen maanden volop in gesprek is met mensen uit Barchem. Eén boer, Marcel van der Zande, is bereid om de 16 hectare grond beschikbaar te stellen. Hij is ook degene die bij TPSolar aanklopte met het idee voor zonneparken in Barchem.

Nog meer grond beschikbaar

Van der Zande heeft nog wel meer grond die hij bereid is te verpachten aan de ontwikkelaar van zonneparken, maar Roijers wil liever met nog een aantal andere Barchemse grondeigenaren zaken doen om op die manier een zo’n groot mogelijk draagvlak te krijgen voor de zonneparken.

Bedrijfsrisico

Roijers zegt positief gestemd te zijn over de mogelijkheid dat er nog meer grondeigenaren mee willen werken aan zonnevelden in en om Barchem. En als dat onverhoopt niet gebeurt? ,,Tja, dan ligt het bedrijfsrisico bij ons’’, zegt Roijers. ,,Want één zonnepark van 16 hectare is daar niet rendabel te krijgen. Dus we gaan zeker kijken of er meerdere parken kunnen komen.’’

Omzeilen

Onlangs is er in Barchem de vereniging ‘Houd landelijk Barchem Mooi en Aantrekkelijk’, afgekort Hobama, opgericht. Die verzet zich tegen de komst van zonneparken nabij Barchem. Volgens voorzitter Hans Siemes van Hobama probeert TPSolar de voorwaarden die de gemeente Lochem stelt ‘te omzeilen’. ,,Die voorwaarden zijn maximaal 16 hectare en aanleg binnen 5 kilometer van een onderstation. Ze draait nu de gemeente een rad voor de ogen. Hopelijk trapt de gemeente daar niet in en houdt ze vast aan de voorwaarden.’’

Intimiderend