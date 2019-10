In Syrië beschoten Bud Wichers wil terug naar Gorssel: ‘Héél erg blij dat ik nog leef’

VideoOorlogsverslaggever Bud Wichers (41) hoopt deze week nog terug te keren naar Gorssel. Wichers verliet Noord-Syrië waar hij zaterdag aan de dood ontsnapte en probeerde woensdag via Irak terug te keren naar Nederland. ,,Het overzicht is weg in Noord-Syrië, het is té gevaarlijk geworden’’, meldt hij via Skype.

Wichers kwam zaterdag in Noord-Syrië onder vuur te liggen na een reportage over de Free Burma Rangers (FBR) in de buurt van de plaats Soda. Ondanks een staakt-het-vuren werd de groep daar bestookt door pro-Turkse milities.

Woensdag sprak de Stentor uitvoerig via Skype met een flink geschrokken en emotionele Wichers.

Dag Bud, kan je uitleggen wat er precies is gebeurd zaterdag?

Wichers: ,,Ik was in Tell Tamer, een vrij grote plaats in het Noorden van Syrië bij de Turkse grens. Ik maakte daar verhalen over het Turks-Koerdisch conflict en de situatie rond ISIS-gevangenen, onder anderen voor Jawa Pos, een dagblad in Indonesië.’’

,,De situatie rond Tell Tamer, dat werd ingenomen door pro-Turkse milities, werd echter onoverzichtelijk omdat ook het Syrische leger arriveerde. Koerdische strijders krijgen hulp van het Assad-regime. Ik was daarom van plan terug te keren naar het relatief veilige Kamishli.’’

,,Omdat vervoer nogal ingewikkeld is, was ik aangehaakt bij een Poolse televisieploeg die een documentaire maakte over een voetbalcoach. Er was daar op dat moment een voetbalwedstrijd aan de gang. Daarna gingen we naar Soda om Dave Eubank te interviewen, de leider van Free Burma Rangers, een internationale hulporganisatie die de Koerden helpen. Ik kende hem van eerdere trips naar Afrin en Kobani.’’

Volledig scherm Een man bij het ziekenhuis in Tell Tamer barst in huilen uit als hij verneemt dat zijn vrienden zijn omgekomen. © Bud Wichers

Hoe was de situatie in Soda?

,,Er was een staakt-het-vuren. Uit voorzorg droeg ik mijn helm en kogelwerend vest en soms sloeg een mortier in, maar verder was er geen indicatie dat het verschrikkelijk uit de hand zou lopen. Na mijn interview pakte ik mijn spullen en wilde naar het busje gaan, omdat we voor donker terug wilden zijn in Kamishli, waar we verbleven.’’

,,Mijn Poolse collega’s stonden een laatste interview te draaien toen we ineens geschreeuw hoorden. We zagen Koerdische strijders en de FBR terug rennen vanaf hun checkpoint, ze werden beschoten door Turkse milities. Iedereen rende daarop naar de auto’s.’’

,,We konden echter niet meteen allemaal dat busje in, daarom ben ik even bij een muurtje gaan staan. Daar sloeg echter een kogel in, waardoor er cement tegen me aan spatte. Het busje begon te rijden, ik rende er naartoe, greep het dak vast en ging op het opstapje staan. Zo heb ik drie kilometer half aan het dak gehangen.’’

Klinkt heftig.

,,Dat was het ook. We werden beschoten terwijl we wegscheurden. Mijn grootste angst was dat ik de grip verloor en zou vallen. Na drie kilometer stopte de chauffeur even waardoor ik in het busje kon gaan zitten. Daarna kwamen we in veiliger gebied.’’

Hoort zo’n ervaring bij oorlogsverslaggeving?

,,Nou, je neemt risico’s als je zo’n gebied ingaat, maar je calculeert ze heel goed in. Dit was voor alle betrokken een verrassing.’’

Zijn er veel slachtoffers gevallen?

,,Volgens niet bevestigde berichten elf doden en meerdere gewonden. Ook heb ik gehoord dat er nog mensen in de loopgraven liggen in de frontlinie. Daar kan echter niemand meer bij omdat de milities Soda hebben ingenomen.’’

Wat gebeurde er na de vlucht met het busje?

,,Ik ben naar het ziekenhuis in Tell Tamer gebracht. Op wat schaafwonden na, was er niets aan de hand, maar ze hebben mij even gehouden om mij te laten bijkomen van de schrik. Daarna ben ik met collega Joannie de Rijke naar ons hotel gegaan.’’

Je hebt vaker in hachelijke situaties gezeten, hoe hachelijk was deze?

,,Dit was echt wel, eh... Ik ben héél erg blij dat ik nog leef. Als ik dat busje niet had gehaald, weet ik niet wat er was gebeurd. Soda stond ineens vol met pro-Turkse rebellengroepen, ik ken de filmpjes van wat er kan gebeuren. Die zijn afschuwelijk. Toen we in dat busje zaten, begon één van de soldaten ook heel erg hard te huilen. ‘Nu worden al mijn vrienden afgeslacht’, zei hij, ‘iedereen die achterblijft, gaat het niet redden’. Echt heel erg heftig.’’

Wichers valt even stil.

,,Het raakt me heel erg als ik er zo over praat, ik stond vijf minuten eerder nog met die jongens over Ajax en Feyenoord te praten. Het gebeurde allemaal zó ontzettend snel dat ik het zelf nog een plaatsje moet geven.’’

Volledig scherm Twee Koerdische strijders in het dorpje Soda, in de buurt van Tell Tamer, tijdens de beschieting door pro-Turkse milities. © Bud Wichers

Wat ga je nu doen?

,,Ik zit inmiddels in Erbil, in Irak, met een aantal collega’s. Vannacht hoop ik terug te vliegen naar Eindhoven om daarna naar het huis van mijn ouders in Gorssel te gaan. Dat wordt nog een dingetje, omdat we via Istanboel vliegen. Een aantal journalisten kan misschien worden vastgehouden voor verhoor.’’

Ga je eerder weg dan gepland?

,,Ja, en het was hoogstwaarschijnlijk de laatste keer dat ik in Syrië ben geweest. Ik ben hier sinds 2011 relatief vaak geweest om het conflict te volgen, maar de situatie laat het niet meer toe om hier nog naartoe te gaan. Dinsdag is het staakt-het-vuren officieel afgelopen, iedereen staat tegenover elkaar. Je weet niet of je te maken hebt met Koerdische, Russische, Syrische of Turkse milities.’’

,,En één telefoontje uit Damascus is genoeg voor Syrische milities om journalisten op te pakken. Wij hebben geen visum, wij zijn door de Koerdische administratie binnengelaten om in dit gebied verhalen te maken. Als die administratie wegvalt, zoals nu, zijn het geen verantwoorde risico’s meer die ik zou nemen. Er zijn al collega’s van mij gearresteerd en ik zit er niet op te wachten om in een cel in Damascus te eindigen. Ik moet verstandig zijn en terugkeren, hoe graag ik eigenlijk ook was gebleven.’’

Jouw ouders zullen dat vast een heel fijne beslissing vinden.

,,Die waren ontzettend blij dat ik terug wil komen.’’

Wat zijn de plannen daarna?

,,Ik wil in december weer naar Indonesië, het land van mijn roots waar ik sinds zeven maanden woon. Maar eerst even bijkomen in Gorssel, het was een heel intense week.’’