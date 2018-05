Ineke uit Harfsen zit klaar voor het huwelijk: 'Meghan is Máxima van Engeland'

Fan van het Nederlandse koningshuis was ze al, maar met het Engelse droomhuwelijk op komst heeft Ineke (59) voor even haar focus verschoven naar de overkant van de Noordzee. ,,Het is de Máxima van Engeland'', zegt ze over de aanstaande bruid. ,,Ze is een echte filmster en dat straalt ze uit. Dat maakt dit huwelijk ook zo sprookjesachtig.''

Weekend vrij

Ineke wil dan ook niets missen van het spektakel, al had dat nog wel wat voeten in de aarde. ,,Ik werk in de zorg, dus moet ook geregeld in het weekend aan de slag. Gelukkig heb ik vrij kunnen krijgen.'' Wel is ze zaterdag nog even op de camping van vrienden waar ze de honneurs waarneemt omdat de eigenaren op reis zijn. ,,Maar ik had wel zoiets van: alles goed en wel, als ik maar op tijd voor de tv kan zitten."

Via de NOS-uitzending volgt ze dan alles op de voet. In haar eentje op de bank. Of nou ja, met haar twee honden Jane en Loekie. Koningspoedels. ,,Dan kan ik het ongestoord beleven. Ik zie het liever in één keer goed dan dat ik later nog fragmenten moet terugkijken.''

Engelse drop

Waar ze op Koningsdag altijd oranje tompouces in huis haalt, denkt ze nu aan andere versnaperingen. Grappend: ,,Engelse drop met een kopje thee.''

Extra bijzonder is dat haar jongste zoon Guus momenteel in Engeland woont. ,,Hij zit in Londen, maar merkt daar nog niet heel veel van de gekte rondom de trouwerij.'' Of ze niet liever ook naar Engeland was afgereisd? ,,Nee, dat gaat me te ver. En bovendien: dan sta je uren ergens te wachten en vang je maar een glimp op. Dan zit ik liever lekker op de bank, waar ik alles goed kan volgen. Dan kan ik de jurk ook goed zien. Daar ben ik zó benieuwd naar!''

Aanwinst