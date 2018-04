Inwoners van buitengebied Zutphen en Lochem krijgen glasvezel

Harde eis

Achter

Aanmeldtermijn

Doorbraak

Dat het buitengebied de beschikking krijgt over glasvezel is een doorbraak. De afgelopen jaren was daar veel vraag naar. Om uiteenlopende redenen kwam het er tot dusver niet van. Een plan van Achterhoekse gemeenten om gezamenlijk de aanleg ter hand te nemen liep een paar jaar geleden spaak op Europese regels. Daarna kwam aanbieder CIF in beeld, maar die partij maakte een pas op de plaats toen bleek dat in andere gemeenten de aanleg duurder uitviel dan was geraamd. Vervolgens bedachten onder meer gemeenten Zutphen en Lochem een plan om zelf een buizenstelsel aan te leggen, waar providers tegen betaling gebruik van zouden kunnen maken. Dat plan verdween eind vorig jaar van tafel toen Glasvezel Buitenaf aangaf aan de slag te willen in Lochem en Zutphen. Begin dit jaar kwam daar Digitale Stad Lochem als tweede aanbieder bij. Die partij heeft dus de meeste klanten aan zich weten te binden in Lochem en Zutphen.