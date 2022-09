Inwoners woedend over bouwplannen Lochem: ‘Zonder overleg weg ingetekend over ons erf’

Attracties, muziek en proosten op het leven bij vernieuwde Larense Kermis

Een Dorpsstraat vol attracties, muziek die in de verre omgeving te horen is, dorpsgenoten die met elkaar proosten. De Larense Kermis is - dit jaar vernieuwd - terug van weggeweest. Na de coronapauze is het feest begin september op drie locaties: bij Witkamp, ’t Langenbaergh en ter hoogte van de kerk: De Tente (van Witkamp).

23 augustus