Inzameling met papiercontainers begonnen in Lochem

Vanaf dit voorjaar zamelen verenigingen en scholen in de gemeente Lochem oud papier niet meer los in, maar met containers. Ruim 8600 huishoudens hebben hiervoor onlangs een papiercontainer ontvangen of krijgen die binnenkort. Idee is dat het daardoor voor mensen makkelijker wordt om papier, dat herbruikbaar is, in te zamelen. Hoop is dat er daardoor minder papier in de grijze container verdwijnt. Daarnaast moet de inzameling voor vrijwilligers zo eenvoudiger en minder belastend worden. Zij hoeven immers niet meer te zeulen met papier.