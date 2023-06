Is het geen plaatje? Ondanks corona kleine tatoeëerders aantal tattooshops in Lochem

Deventer houdt weer geld over, 10 miljoen euro dit keer

Deventer heeft ook over 2022 weer flink geld overgehouden. Net als in de afgelopen jaren sloot de gemeente de financiële boeken met een dikke plus af, van 10 miljoen euro dit keer. Deventer gaf miljoenen minder uit aan de opvang van Oekraïners. Wethouder Marcel Elferink (Gemeentebelang) verwacht dat Deventer kan blijven investeren in stad en buitengebied.