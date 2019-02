Jaar van de waarheid voor accommodaties in Gorssel

Eerste huldiging van Zutphense sporters

2 februari Blijdschap bij de voetballers van Warnsveldse Boys. Zij kregen gisteravond de publieksprijs uitgereikt in de Burgerzaal van het Zutphense gemeentehuis. Zutphen beleefde gisteravond zijn eerste officiële Sportverkiezing. De volleybalsters van de eerste vrouwenploeg van WSV Warnsveld werden door de jury gekozen tot Sportploeg van 2018. Judoka Mink Willemsen (Judo Zutphen) en atlete Sarah Peerik (AV Hanzesport) werden respectievelijk Sportman en Sportvrouw van het jaar. Atleet Mattis van der Kolk (AV Hanzesport) is de Sporter met een beperking van 2018. De Zutphense Sportverkiezing is een initiatief van Melina Verheij van Zutphen Actief, een gezamenlijk netwerk van buurtsportcoaches. Verheij leidde samen met Erwin Croes de Sportverkiezing-commissie.