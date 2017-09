Jeugd kost Lochem miljoenen meer

Dat blijkt uit een tussentijds overzicht. Eind 2016 stond de teller op 525 jongeren die jeugdhulp kregen. Halverwege 2017 was dit opgelopen naar 628. De jeugdhulp varieert van dagbesteding tot een plek in een jeugdzorginstelling. Een duidelijke verklaring voor de toename heeft Lochem nog niet. Hoe dan ook kost dat geld. Dit jaar is daarvoor bijna 6,2 miljoen euro beschikbaar, maar dat budget is al grotendeels uitgegeven.

In de eerste helft van 2017 is namelijk bijna 4,7 miljoen euro besteed. Lochem houdt er rekening mee dat de uitgaven over het hele jaar miljoenen euro's hoger uitvallen. Dat bedrag wordt voorlopig becijferd op 2,4 miljoen euro. Vooral de hulpverlening waarbij kinderen en jongeren, vrijwillig of gedwongen, in een instelling verblijven neemt toe.