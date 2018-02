Jonge vrouw botst met scooter frontaal op inhalende auto bij Joppe

Dubbele pet brengt wethouder Lochem in spagaat

15 februari Nee zeggen maar ja doen. De financiële problemen van sociale dienst Het Plein brengen de Lochemse wethouder Ingrid de Pagter (CDA) in een spagaat. Als behartiger van de Lochemse belangen is ze tegen extra geld voor Het Plein, maar als bestuurslid van de sociale dienst is ze van plan om binnenkort wel voor te stemmen.