Joop den Uijl (PvdA) grijpt naast zetel in Lochem

Het PvdA-lid kreeg veertig stemmen. Fonetisch is Den Uijl een naamgenoot van de vermaard partijleider en premier, maar hij is geen familie van. Premier Joop den Uyl schreef zijn naam met een ypsilon. Het is overigens niet heel verwonderlijk dat Den Uijl geen zetel kreeg toebedeeld. Hij stond op plek elf van de kandidatenlijst van zijn partij. De PvdA eindigde woensdag op drie zetels.

Hennie van der Most

Ander opvallend punt in de uitslag: stemmenkanon Hennie van der Most zweeg dit keer. Hij kreeg 'slechts' 178 stemmen. Bij de vorige twee gemeenteraadsverkiezingen bleek de bekende ondernemer uit Gorssel een stemmenmagneet. In 2014 kreeg hij bijvoorbeeld 1049 voorkeursstemmen, terwijl er destijds in totaal 2705 mensen op de VVD stemden. In 2010 stemden 1074 mensen op hem. De VVD Lochem kreeg toen 3733 stemmen. Van der Most had al voor de verkiezingen gezegd dat hij niet terugkeert als raadslid. Hij stond nog wel als lijstduwer op de kandidatenlijst van de liberalen.