Joost uit Laren keept na ongeluk altijd met helm: 'Je hoofd is fragiel'

Auto en bestelbus botsen in Lochem, inzitten­den met schrik vrij

31 augustus Een auto en een bestelbus kwamen vrijdagavond op de kruising Wengersteeg/Nettelhorsterweg in Lochem in botsing met elkaar. De klap was fors en de schade aanzienlijk, maar persoonlijk letsel bleef uit. De inzittenden kwamen met de schrik vrij.