Kam-en-schaarkapper Oosterlaar stopt ermee

Eén klant komt zaterdag 11 mei nog voor een knipbeurt en daarna sluit kapper Sierk Oosterlaar defintief de deur van zijn kapsalon aan de Walderstraat in Lochem. De 67-jarige kapper vond een koper voor zijn pand en besloot na 49 jaar te stoppen met knippen. ,,Best een emotioneel moment hoor.’’

Ergens beseft Oosterlaar ook wel dat het tijd wordt om de kapperswereld te verlaten. ,,Het vak is behoorlijk aan het veranderen”, constateert hij. ,,Ik ben een kam-en-schaarkapper maar tegenwoordig werken kappers veel meer met een tondeuse. Ik snap dat niet zo goed. Op die manier krijg je geen mooie overgangen in een kapsel. Ik zou er niet tegen kunnen om zo te werken.”

Oosterlaar bladert wat in een tijdschrift en laat zien wat hij bedoelt. Een kort opgeschoren kapsel en bovenop een flinke haardos. ,,Lekker makkelijk voor de kapper”, zegt hij misprijzend. ,,En na een paar weken komt zo’n klant al weer terug om het te laten bijwerken. Dat is natuurlijk mooi meegenomen. Maar zo’n tondeusekapper zou ik niet willen zijn.”

Het vak zal hij niet echt missen maar toch valt het afscheid zwaar. ,,Sinds mijn achttiende jaar sta ik hier als herenkapper in de zaak”, zegt hij. ,,In het begin samen met mijn ouders, mijn broer en ook nog personeel. Riet was een van de kapsters en daar ben ik in 1979 mee getrouwd. In 2005 is mijn broer overleden en daarna hebben we een deel van het pand verhuurd. Ik ben toen in mijn eentje doorgegaan en nu houdt het helemaal op. Best een emotioneel moment hoor.”

Het weer

Oosterlaar denkt het contact met de klanten erg te gaan missen. ,,Velen ken ik al jarenlang. Sinds ik op afspraak werk, ben je vaak maar met z’n tweeën in de zaak. Ik ken de interesses van veel klanten en dat leidt vaak tot allerlei leuke gesprekken. Ook familieomstandigheden komen wel eens ter sprake. Als er een belangrijke voetbalwedstrijd is gespeeld, praten we daar over na. Zelf heb ik het vaak over de economie. Ik vind dat er wat dat betreft veel verkeerd gaat in ons land. Als er verder niks te praten valt is er altijd nog het weer. En als ik merk dat een klant niet van al die praatjes houdt, dan mag het ook best even stil zijn.”

Het klantenbestand is in de loop der jaren uitgedund. ,,Gezien mijn leeftijd weet ik de jeugd niet meer te trekken”, beseft Oosterlaar. ,,De gemiddelde leeftijd gaat steeds verder omhoog. Ik ben wel heel dankbaar dat toch veel klanten mij al die jaren trouw zijn gebleven. Op een gegeven moment overlijden oude klanten ook en wordt voor mij de spoeling steeds dunner. Ook dat is een reden om er mee te stoppen.”

Oosterlaar verheugt zich op fietstochten door Lochem en omgeving. Voorheen was de kapper dan aangewezen op het weekend. ,,Vanaf nu kan ik elke morgen kijken of het mooi weer is en als ik wil op de fiets stappen. Heerlijk lijkt me dat.”