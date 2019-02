Karel Lassche koopt De Rozentuin in Epse voor half miljoen

Marc Boone van Lassche Vastgoed bevestigt dat het bedrijf het voormalige Chinees restaurant in handen heeft gekregen. Hij wil op dit moment nog niet veel kwijt over wat hij met het pand gaat doen. Op de vraag of in het pand horeca blijft, antwoordt hij: ,,Deels. We zijn nog aan het tekenen en het is allemaal nog niet klaar om ermee naar buiten te gaan. Ik vind het wel zo netjes dat we eerst wat andere mensen inlichten. Waarschijnlijk is er over een maandje meer duidelijkheid.’’