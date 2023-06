Kebabzaak in centrum van Lochem overvallen

indebuurt.nl Mysterie opgelost: hier komt het drinkwater in Deventer vandaan

In Deventer hebben we de luxe dat er heerlijk drinkbaar water uit onze kraan stroomt. In tegenstelling tot in veel Europese landen proef je in het Deventerse water geen chloor of andere vreemde smaakjes. Maar waar komt ons drinkwater eigenlijk vandaan?