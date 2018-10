De twee protestantse gemeenten Eefde en Gorssel/Epse gaan de mogelijkheden verkennen om samen te werken. In de drie kerken is gisteren (zondag) de aftrap gegeven van het proces van verkenning. Er is een stuurgroep in het leven geroepen die rond de zomer van 2019 met bevindingen naar buiten zal treden.

De twee kerkgemeenschappen draaien op dit moment zelfstandig nog goed, maar toch willen de besturen alvast een blik op de toekomst werpen, aldus voorzitter Peter van der Steege van de kerkgemeente Gorssel/Epse en Gerben Algra, de voorzitter van de stuurgroep. Want net als in veel andere plaatsen kennen ook Eefde en Gorssel/Epse het verschijnsel van de ontkerkelijking en de vergrijzing van de dorpen. De kerk draait grotendeels op vrijwilligers, maar het wordt steeds lastiger om vrijwilligers te vinden voor sleutelposities zoals bestuursleden, stelt Van der Steege.

Maar het valt op dit moment nog niet te zeggen hoe ver de samenwerking zal reiken en of er mogelijk een fusie van de twee kerkelijke gemeenten in het verschiet ligt. Algra en Van der Steege benadrukken dat het proces vooral vanuit de basis – de leden van de kerk dus - moet ontstaan. ,,We willen niks van bovenaf opleggen. Als basis geldt dat we als kerkgemeenten bij elkaar in de buurt zitten, we als type kerk redelijk vergelijkbaar zijn en dat er goede persoonlijke contacten zijn’’, aldus Van der Steege.

Er is volgens hem op dit moment zeker geen dringende financiële noodzaak om samen te gaan werken. In alledrie de dorpen (Epse, Gorssel en Eefde) staan er kerkgebouwen die recentelijk nog aangepast zijn zodat ze multifunctioneler gebruikt kunnen worden. Her en der leidde dat bij de kerkelijke achterban wel tot wat gemor, maar volgens de besturen getuigt het niet meer van deze tijd om de kerk niet mee te laten veranderen.