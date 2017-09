Gedeelte fietsenhok kerk Gorssel door brand vernield

4 september Een gedeelte van het fietsenhok van de Protestantse Kerk aan de Hoofdstraat in Gorssel is door brandstichting vernield. Een balk is tussen zaterdag 2 september 20.00 uur en zondag 3 september 10.00 uur in brand gestoken. De dader is spoorloos.