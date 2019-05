Kettingbotsing in een bescheiden straat in Eefde: gewond en auto’s in de kreukels

Brandstich­ter zorginstel­ling Eefde: ‘Ik was in de war door de medicatie’

17 mei De 33-jarige man die gisteren voor de rechtbank stond omdat hij in september brand stichtte in de instelling in Eefde waar hij zat, slikte daar lange tijd grote hoeveelheden kalmerende middelen die vervolgens veel te snel werden afgebouwd.