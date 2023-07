Kilometerheffing voor gemiddelde automobilist in Lochem komt uit op 670 euro

MET VIDEO Busje op zijn kant en veel schade na botsing op kruising bij Markelo

Een bestelbus en een auto zijn maandagochtend met elkaar in botsing gekomen op de kruising van de Traasweg en de Endemansdijk in Markelo. Door de klap is de bestelbus op zijn kant terecht gekomen, de auto is tot stilstand gekomen in een naastgelegen weiland. Niemand raakte gewond.