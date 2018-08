Kinderdagopvang Lochem is overlast 'drugsjeugd' zat

Overdekte bruggen moeten toeristen naar de Achterhoek lokken

17 augustus Toeristen lokken met acht overdekte bruggen over de Berkel. Dat is het plan van Stichting Overdekte Bruggen voor bruggen in onder meer Borculo, Lochem en Zutphen. Na het weekeinde gaat de stichting in overleg met de drie gemeenten, de provincie Gelderland en het waterschap.