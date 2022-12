Kinderen kunnen in Lochem op bezoek bij koning van Winter Wonderland: ‘Laat je betoveren’

Nijha uit Lochem - van de gym- en speeltoe­stel­len - is nu Hofleveran­cier, maar wat heb je aan die titel?

Sprong je tijdens de gymles over een kast of moest je in een wandrek klimmen? Grote kans dat dat gymtoestel kwam van Nijha in Lochem. Nu het bedrijf 100 jaar bestaat, krijgt ’t het predicaat Hofleverancier. Hoe kom je aan die titel? En vooral, wat heb je eraan?

24 november