Kleindierliefhebber Marjan Holmer-Vriezekolk Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Marjan Holmer is Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Ze kreeg de koninklijke onderscheiding vanmiddag tijdens de receptie van ‘60 + 1-jarig jubileum’ van Kleindiervereniging Pels en Pluim in de St. Steffenmanege in Laren. Burgemeester Sebastiaan van ’t Erve van de gemeente Lochem mocht haar de versierselen opspelden.

Holmer was 10 jaar toen ze met haar Rode Nieuwzeelanders lid werd van Kleindiervereniging Pels en Pluim. Al snel werkte ze mee aan een regionale jeugdshow en kwam ze in het jeugdbestuur. Ze organiseerde allerlei activiteiten voor jeugdleden, zoals een regionale keuring. De keuring groeide van regionaal via provinciaal tot landelijk.

Door de inzet van het jeugdbestuur kreeg de vereniging als enige in Nederland het predicaat ‘Landelijke Jeugdbondsshow’ van de Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN) en de Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbers Verenigingen (NBS). Holmer is al vele jaren lang mede-organisator van die shows.

Persberichten en geschiedenisboek

Bij KLN is Holmer sinds 2008 lid van het redactieteam. Zij schrijft voor het blad Kleindier Magazine op de jeugdpagina Alles Kids en over verenigingen uit het hele land die veel betekenen voor de kleindierensport.

Haar gedrevenheid ontging het algemeen bestuur van Pels en Pluim niet. Zo werd ze in 1985 bestuurslid en sinds 1992 is ze secretaresse. Ze schrijft onder andere persberichten, uitnodigingen en jaarverslagen. Ze beantwoordt e-mails, houdt de website bij, regelt attenties en kaartjes bij lief en leed. Verder houdt ze zich bezig met de nieuwjaarsbijeenkomsten, jaarvergaderingen en informatieavonden. Ook maakte Holmer een boekwerk over de geschiedenis van 50 jaar Pels en Pluim.

‘Marjan is een vrijwilliger die erg belangrijk is. Ze kent alle leden en de leden kennen haar. Daarmee heeft zij een grote verbindende rol binnen de vereniging!’, aldus de gemeente Lochem in een persbericht.

Battumse Revue

Ook op andere terreinen is Holmer actief voor de samenleving. Vanaf 2017 speelt ze een belangrijke rol in de PR-groep die alle publicaties en acties rondom de Battumse Revue voorbereidt en uitvoert. Zo schrijft ze artikelen voor publicaties en kranten. ‘Haar inbreng is kundig en altijd opbouwend kritisch. Erg passend bij de verenigingscultuur van het revuegezelschap. Ze vindt verbondenheid en samenwerking enorm belangrijk.’

Marjan Holmer-Vriezekolk wordt gekwalificeerd als ‘iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd’. De aard, duur, regionale en landelijke uitstraling en betekenis van haar activiteiten zijn voor het Kapittel voor de Civiele Orden voldoende reden om haar te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.