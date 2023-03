Kleinzoon van SS’er betaalt mee aan Duitse uitgave van oorlogsboek over leven Lochemse Wim Aloserij

Paasbultlo­ca­tie Barchem onder vuur door stikstofre­gels: ‘Brandsta­pel mogelijk lager’

Het is nog niet zeker of het paasvuur in Barchem dit jaar door kan gaan in traditionele vorm. Beschermde natuur in de nabijheid van de plek waar de paasbult al decennialang wordt opgebouwd, bezorgt de organisatie achter het vreugdevuur enige zorgen. ,,We doen ons best, maar zijn wel afhankelijk.”