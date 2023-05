Komst vluchtelingen naar landgoed Morgenstern in Barchem gaat niet door: ‘Gebaseerd op misverstand’

Bijzonder wonen in het Bergkwar­tier: hoe verduur­zaam je dit Deventer topmonu­ment?

Die Lantscroene is één van de bekendste panden in het historische Bergkwartier. Na een lange periode van antikraak komen er appartementen. Wie daar mag wonen, is de koning te rijk; veel mooier wordt het niet in Deventer. Het project is voor de eigenaar direct een mooie test. Want hoe verduurzaam je al die monumentale panden in Deventer, zonder dat de huur onbetaalbaar wordt?