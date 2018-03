Koninklijke onderscheiding voor Marian Beuke bij afscheid als raadslid in Lochem

Beuke was de afgelopen zestien jaar gemeenteraadslid namens de PvdA. In 2002 werd zij raadslid in de toenmalige gemeente Lochem en vanaf 2005, na de fusie met Gorssel, in de huidige gemeente Lochem. Beuke was sinds 2012 fractievoorzitter van de PvdA. Al voor de gemeenteraadsverkiezingen kondigde Beuke aan dat zij niet voor nog een termijn beschikbaar was. Zij kreeg de onderscheiding woensdagavond tijdens de laatste bijeenkomst van de oude gemeenteraad. Daarin werd onder meer afscheid genomen van raadsleden die niet terugkeren.