Krijgt Lochem een leesclub? Als het aan de Stichting Senia ligt wel

Boos personeel ziekenhuis Zutphen hangt afdeling vol met spandoeken: ‘Niet zo netjes Pier’

De geluiden over een mogelijke sluiting van de acute zorg in het ziekenhuis in Zutphen zetten kwaad bloed bij ziekenhuismedewerkers. Ze hebben vanochtend de afdeling Verloskunde volgehangen met grote spandoeken. Met name de net begonnen ziekenhuisdirecteur Pier Eringa moet het hierbij ontgelden. ‘Het gaat niet om de patiënten, maar om de centen’.

6 februari