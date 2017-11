Kritiek en lof over snelheidsverlaging op N348

De provincie Gelderland verlaagt volgend jaar de maximumsnelheid op de N348 tussen Eefde en Gorssel. Die gaat omlaag van tachtig naar vermoedelijk zestig, al moet daar nog een besluit over worden genomen. De proef, die circa een jaar gaat duren, moet uitwijzen of een lagere snelheid de veiligheid verbetert.

Zutphen heeft zich in het verleden altijd uitgesproken tegen snelheidsverlaging, mede met oog op belangen van de industrie. De N348 is namelijk een belangrijke verbinding tussen Zutphen en de A1.,,Wij vinden het jammer'', zegt wethouder Coby Pennings (CDA) over de proef. ,,Ik betreur het. Doorstroming is voor onze stad belangrijk.'' De PvdA Zutphen wil dat het gemeentebestuur zich inspant om de huidige maximumsnelheid van tachtig kilometer per uur te behouden. Een opdracht daartoe wordt eerdaags in de gemeenteraad besproken.