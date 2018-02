Laat Lochem wachtruim voor vliegtuigen over zich heen komen?

In alle blijdschap rond de bij- en uitgestelde plannen voor Lelystad Airport, lijkt er één kind van de rekening: Lochem. Het ministerie heeft definitief een wachtruimte boven de gemeente ingetekend, op 2700 meter hoogte. Maar protest blijft vooralsnog uit, tot verbazing van de stichting Mooi Lochem. ,,Iedereen laat het over zich heen komen", zegt Paul Benes van het stichtingsbestuur.

Protesteren

Eerder was een wachtruim voor vliegtuigen naar Lelystad, gepland boven Salland - op 1800 meter hoogte. De luide protesten daartegen sorteerden uiteindelijk effect. Salland krijgt geen wachtruim meer. Dat is verplaatst naar Lochem, maar wie beklimt daar de barricaden? ,,We moeten bij het zoeken naar oplossingen in overleg met alle betrokken partijen, om te voorkomen dat we de problemen op elkaar afschuiven", ", zegt Pieter Bas ter Maat, fractievoorzitter van het CDA in Lochem. ,,Anders krijg je een soort waterbedeffect." Ook Marga Eggink van Gemeentebelangen wil dat Lochem niet in z'n uppie protesteert, want: ,,Alleen bereik je niets." Het enige dat de Lochemse politiek wat Eggink betreft kan doen, is het gemeentebestuur oproepen in gesprek te gaan. ,,Maar dat gebeurt al."

Wachtgebied

Het onderwerp staat hoog op de agenda, stelt de gemeente Lochem in een reactie. ,,Dat betekent dat ik binnenkort met provincie en ministerie om tafel ga. Naar verwachting is dat in de komende weken", laat wethouder Bert Groot Wesselink via een woordvoerder weten. ,,Mijn doel is om een vertegenwoordiging van inwoners mee te nemen naar dat gesprek. En dat we ons daar laten voorzien van de juiste informatie." Wat Groot Wesselink betreft zijn belangrijke vragen daarbij wat het wachtgebied inhoudt en wat de impact ervan zal zijn.