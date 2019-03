Lagere snelheid op Goorseweg Lochem door parkeergarage

Slibverwer­ker GMB belooft: ‘Stankover­last Eefde binnenkort voorbij’

6 maart De stankoverlast in Eefde-West is binnenkort verleden tijd, zo belooft de Zutphense slibverwerker GMB. Het bedrijf heeft een vergunning bij de provincie Gelderland aangevraagd voor een ‘innovatieve’ wasserette en hogere uitstootpijp. Dan moeten stinkende luchtdeeltjes nauwelijks nog bij bewoners kunnen komen. In Eefde wordt voorzichtig positief gereageerd.