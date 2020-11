Laren kent doodgeschoten kunsthandelaar nauwelijks: ‘Wij hebben die man helemaal niet gesproken’

video Zweethon­den en hun baasjes staan dag en nacht klaar om gewonde herten en zwijnen na een aanrijding op te sporen

26 oktober In Nederland is het aantal aanrijdingen met groot wild als herten en zwijnen in zes jaar tijd met 10.000 gevallen bijna verdubbeld. In heel Nederland staan gespecialiseerde honden, zogeheten zweethonden, met hun baas paraat om de gewonde dieren te vinden. ,,In mijn ogen is dit de meeste nobele vorm van faunabeheersing. Je neemt dierenleed weg.’’