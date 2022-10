Laren krijgt geen eigen monopoly, maar luistert jubileum ondernemersvereniging met ander cadeau op

Honderden nieuwe huizen? Bouw ze alsje­blieft op ons sportpark, zegt voorzitter Sportclub Lochem

Meer dan duizend huizen wil de gemeente Lochem de komende jaren laten bouwen. Daarom zijn locaties aangewezen waar nieuwe woonbuurten moeten verschijnen. Bij Sportclub Lochem bestaat teleurstelling over de gekozen plekken. Want: het eigen sportpark is afgevallen. ,,Wij zitten hier te krap. Voor ons was dit een prachtige uitweg geweest.”

23 september