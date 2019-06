Larense meiden: Sri Lanka te gevaarlijk en daarom naar Gambia

Het wordt geen Sri Lanka, maar Gambia. Elf meiden uit Laren, Ruurlo, Bathmen, Exel, Vorden en Lochem zouden deze zomer vrijwilligerswerk gaan doen in Sri Lanka, maar hebben daar nu definitief van afgezien omdat de situatie in dat land nog te onveilig is. In april zijn in het land een serie aanslagen gepleegd waarbij honderden mensen om het leven zijn gekomen.

Ze hebben nu gekozen voor een project in Gambia, het land dat in eerste instantie op nummer twee belandde op de shortlist van de groep.

Opknappen school

Van 19 juli tot en met 2 augustus gaan de meiden (in de leeftijdscategorie 15-17 jaar) en drie coördinatoren naar het Afrikaanse land. Ze gaan daar in het westelijk gelegen plaatsje Sifoe helpen bij het opknappen van een school, vertelt Tanja Bos, één van de drie begeleiders. Het project waar de Achterhoekse meiden zich nu voor gaan inzetten, valt onder auspiciën van de Stichting Gamrupa in Gambia.

Onrust

De beslissing om niet naar Sri Lanka te gaan is genomen omdat er bijvoorbeeld nog steeds een negatief reisadvies is, zegt Tanja Bos. ,,Er is nog steeds veel onrust in dat land. Omdat veiligheid gewoon heel belangrijk is hebben we met zijn allen besloten niet naar Sri Lanka te gaan. Als coördinator zou ik het zelf ook niet gewild hebben om dan de verantwoordelijkheid op me te nemen voor een stel meiden’’, zegt Bos.

Voorbereidingen

De meiden waren al sinds vorig najaar in de weer met de voorbereidingen van de trip naar Sri Lanka. Ze hebben allerlei acties gedaan om geld in te zamelen voor het project in Sri Lanka. Volgens Tanja Bos willen de meiden het beoogde project in Sri Lanka nog steeds steunen, maar zonder er zelf heen te gaan. Dat zal dus vooral in financiële zin het geval zijn.

Uit de mouwen