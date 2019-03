Leerlingenvervoer Lochem ‘nu redelijk goed’

Het vervoer dat in de gemeente Lochem geregeld wordt door PlusOV gaat op dit moment ‘redelijk goed’. Vanaf november is vooral het leerlingenvervoer en dagbestedingsvervoer verbeterd. In september waren er in Lochem nog 345 klachten ingediend bij PlusOV en in december was dat aantal gedaald naar 77 klachten.

Dat laat het college van B en W van Lochem de gemeenteraad weten in een stand van zaken-brief.

Commotie

Vorig najaar ontstond er veel commotie omdat vervoerscentrale PlusOV veel steken liet vallen. De centrale regelt voor negen gemeenten in deze regio het vervoer voor bijvoorbeeld kinderen die naar het speciaal onderwijs moeten. In geval van de gemeente Lochem gaat het om 106 kinderen die afhankelijk zijn van PlusOV om naar school vervoerd te worden. Sommige gemeenten – zoals Deventer en Apeldoorn- hebben toen besloten vanwege de grote hoeveelheid klachten uit PlusOV te stappen.

Onderhandelingspositie

Lochem besloot om wel bij PlusOv te blijven. Goede alternatieven waren er voor Lochem namelijk niet voor handen. De tijd voor een goede aanbesteding was in de ogen van het college van Lochem te kort en bovendien is de onderhandelingspositie van een individuele gemeente – zeker een kleinere zoals Lochem- minder sterk zodat de kosten dus hoger uitvallen. Lochem is daarom vooral gaan koersen om extra druk uit te oefenen op vervoerscentrale PlusOV om zijn dienstverlening te verbeteren. Ook wil Lochem dat PlusOV voor het volgend schooljaar met lokale vervoerders contracten afsluit. Dit moet leiden tot meer vaste chauffeurs die bovendien plaatselijk goed bekend zijn.

Problemen

PlusOV probeert ook nu al vaker te werken met vaste chauffeurs op bepaalde routes. Veel ouders zijn tevreden over met name de vaste chauffeur, schrijft het college in de memo. Wanneer de vaste chauffeur echter verlof heeft of ziek is, ontstaan echter nog vaak problemen, aldus de gemeente.

Overschrijding