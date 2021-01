‘Legonista’s’ Jessica en Marc wonen in Lochem op het Lego-drielandenpunt: ‘Dit moet voorbestemd zijn!’

Zijn milieunor­men nog afdoende om gezondheid Eefdenaren bij nieuwe windmolens te beschermen? Lang niet altijd, aldus Leidse wetenschap­per

18 januari De hoogste bestuursrechter bekijkt of Europese rechtspraak aanleiding geeft om te laten onderzoeken of de vastgestelde milieu- en gezondheidsnormen voor windmolens in Nederland nog wel voldoen. Dit is een risico voor de geplande windmolens in Eefde. Recent wetenschappelijk onderzoek zet vraagtekens bij de huidige wettelijke minimum afstand van 400 meter. Bij grote molens zou die de gezondheid van omwonenden onvoldoende beschermen.