Legotheek in Eefde heeft het razend druk: elk kwartier een klant, op telefonische afspraak

Extra regels zonnepane­len voor monumentei­ge­na­ren in Lochem

27 maart Wie in Lochem in een monumentaal pand woont, of daar eigenaar van is, kan niet zomaar zonnepanelen op de daken plaatsen. Want dat kan ten koste gaan van het cultuurhistorische stadsgezicht. De gemeente voert nu specifieke regels in die duidelijk maken wat wel en niet mag.