Lekker weer in Lochem vandaag

Daklozen hebben eindelijk dagelijkse brievenbus in Deventer: ‘Mensen liepen zelfs hun taakstraf mis’

Iedere dag post in je eigen brievenbus. Voor vrijwel iedereen is het de gewoonste zaak van de wereld. Maar voor dak- en thuislozen ligt dat anders. En dat levert problemen op, tot onnodige nachten in de cel aan toe. In Deventer is daar nu wat aan gedaan. ,,Maak het ze makkelijker in plaats van moeilijker.’’