Leraar keek porno tijdens les in Lochem, werd hij erin geluisd? ‘Daar zijn geen aanwijzingen voor’

videoHet Staring College in Lochem is volop bezig met het onderzoek naar de docent die gistermiddag tijdens de les porno keek op zijn computer en dit per ongeluk projecteerde via de beamer. Geruchten dat de man erin zou zijn geluisd worden in het onderzoek meegenomen, maar zijn volgens de schoolleiding vermoedelijk niet waar. ,,Daar hebben we geen aanwijzingen voor.’’

Donderdag maakte de school bekend de betreffende docent te hebben geschorst. De man zocht tijdens een huiswerkklas pornografische afbeeldingen op internet, maar had niet door dat de beamer nog aanstond. Daardoor konden de drie aanwezige leerlingen met de docent meekijken. Het tafereel werd gefilmd en verspreidde zich in rap tempo over het internet.

Lees ook Scholieren filmen leraar die porno kijkt op school in Lochem: docent geschorst Lees meer

Ouders werden na het incident per brief geïnformeerd. Daarin wordt medegedeeld dat er een onderzoek is gestart en dat de docent tot nadere orde is geschorst.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Het Staring College in Lochem. © Ab Hakeboom

Ingeluisd

Nadat de video online viraal ging, dook al snel een gerucht op. Leerlingen zouden de docent erin hebben geluisd door hem te vragen het woord ‘assteen’ te googelen. Een woord dat in het Nederlands normaal klinkt, maar in het Engels een andere betekenis krijgt. Schoolbestuurder Nico Woonink zegt echter dat dit scenario erg onwaarschijnlijk is. ,,Ik weet dat dit verhaal circuleert, maar heb geen enkele aanwijzing dat dit klopt.’’

Lees verder onder de Dumpert-reactie.

Volledig scherm Op Dumpert zegt iemand dat de docent erin is geluisd. Schoolbestuurder Nico Woonink noemt dit onwaarschijnlijk. © Screenshot Dumpert.nl

Woonink probeert een dag na het incident de rust op zijn school de bewaren. ,,We vinden het belangrijk dat de leerlingen nu de juiste zorg en begeleiding krijgen. Dit is natuurlijk een schokkende gebeurtenis die absoluut niet thuishoort op deze school.’’

Geliefd