Levende Namen in Lochem staat stil bij oorlogsslachtoffers

Klachten over verkeers­pro­ble­men in eigen buurt? Lochem organi­seert een spreekuur

10:32 Wie zich stoort aan een gevaarlijke verkeerssituatie in zijn buurt, of vragen heeft over bijvoorbeeld parkeren, kan vanaf donderdag 14 november in Lochem terecht bij een verkeersspreekuur. Specialisten van de gemeente en politie zullen dan vragen beantwoorden.