Lichaam van een vrouw gevonden in Berkel bij Lochem

Hoe Laren het gestrande circus Bolalou heeft omarmd: ‘Ik stond hier met tranen in mijn ogen’

20 december Ze stonden al in The New York Times, het door de coronapandemie in maart gestrande circus Bolalou in Laren was wereldnieuws. Het dorp Laren kwam meteen in beweging, bijna iedereen hielp mee. Nu, tien maanden verder helpen de dorpelingen nog steeds.