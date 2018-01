Lidl liet oog vallen op andere plek in Lochem

Dat blijkt uit antwoorden van de gemeente Lochem op vragen van GroenLinks. Lidl gaat voor nieuwbouw in Lochem, zo is al langer bekend. De supermarkt zit nu aan de Prins Bernhardweg maar wil graag een groter pand. Die is nu voorzien op het gasfabriekterrein, langs de Julianaweg. GroenLinks en PvdA stelden onlangs dat het logischer zou zijn om de Lidl vanwege de beoogde omvang aan de Hanzeweg neer te zetten. De oppositiepartijen vinden dat de Lidl beter past aan de Hanzeweg, bijvoorbeeld in het projectgebied Hanzepoort.

Afspraken gemaakt

Andere fracties en wethouder Bert Groot Wesseldijk (Gemeentebelangen) reageerden vorige week minder enthousiast op de suggestie om de Lidl naar de Hanzeweg te verplaatsen. De wethouder wees er op dat er reeds afspraken zijn gemaakt met ontwikkelaars over respectievelijk de Hanzepoort en het gasfabriekterrein. GroenLinks en PvdA stellen echter dat het nog niet te laat is om een andere weg in te slaan. Voor zowel het gasfabriekterrein als de Hanzepoort moet immers nog de zogeheten bestemmingsplannen worden vastgesteld die de bouw van de supermarkt en de woon-werk kavels planologisch mogelijk maken.

Voorkeurslocatie

Lidl houdt zich op dit moment op de vlakte over de voorkeurslocatie voor de nieuwbouw en de vraag of een andere plek dan het gasfabriekterrein nog bespreekbaar is. Uit stukken van de gemeente blijkt evenwel dat de Lidl in het verleden wel heeft gevraagd naar de mogelijkheden om de nieuwe supermarkt te vestigen in het projectgebied Hanzepoort. De plannen om dat gebied in te vullen met woon-werklocaties waren echter al in een vergevorderd stadium, aldus de gemeente. Toen kwam dus het gasfabriekterrein in beeld.